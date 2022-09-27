Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan kış mevsimi öncesi olması muhtemel su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu tahliye mazgallarını temizleye başladı.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan kış mevsimi öncesi olması muhtemel su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu tahliye mazgallarını temizleye başladı.

Kuşadası Belediyesi, önümüzdeki aylarda etkili olması beklenen sağanak yağışlar öncesi su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla kent genelinde yağmur suyu hatları ve mazgallarını temizledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma Kuşadası’nın tüm cadde ve sokaklarında gerçekleştirildi. Ekipler, yağmur suyu hattı mazgallarından su geçişini engelleyen pet şişe, sigara izmariti, plastik ambalaj, kuru ağaç dalları, toprak ve hafriyat kalıntıları gibi atıkları Kuşadası Belediyesi’ne ait vakum aracı ile temizledi. Yağmur suyu kanalları vakum işleminin ardından tazyikli suyla yıkandı. Yağışlardan dolayı meydana gelebilecek muhtemel su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışma periyodik aralıklarla sürecek.