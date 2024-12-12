Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Soğucak Mahallesi’nde bulunan 5182’nci Sokak’ta kilit parke taşı döşüyor.

Başkan Ömer Günel’in Kuşadası’nın üstyapısını güçlendirmek amacıyla kent genelinde başlattığı yol yapım ve yatırım seferberliği 2’nci hizmet döneminde de tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda 7/24 esasına göre mesai yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dâhilinde Kuşadası’nda sıcak asfalt dökümü, sathi kaplama ve kilit parke taşı döşeme çalışması yürütüyor. Geçtiğimiz hafta Kadınlar Denizi’ne kısa süre içerisinde 1500 metrekare yeni yol kazandıran ekipler şimdi de Soğucak Mahallesi’nde bulunan 5182’nci Sokak’taki bin 300 metrekarelik alanı kilit parke taşı ile kaplıyor. Kaldırım imalatı da yapılan sokaktaki çalışmalar takdirle karşılanıyor.