Aydın’da yaşayan şehit aileleri, yakınları ve gaziler Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen gezi etkinliğinde bir araya geldi. Kuşadası’nın tarihi ve turistik noktalarını dolaşan aileler Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

Aydın’da yaşayan şehit aileleri, yakınları ve gaziler Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen gezi etkinliğinde bir araya geldi. Kuşadası’nın tarihi ve turistik noktalarını dolaşan aileler Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi tarafından geçen temmuz ayında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Birimi kuruldu. Şehit aileleri, yakınları ve gazilere çeşitli konularda destek vermek amacıyla kurulan birim, düzenlediği bir gezi etkinliğiyle Aydın’da yaşayan 68 şehit yakını ve gaziyi buluşturdu. Aileler ilk olarak Arya A.Ş Gazi Beğendi Tesisleri’nde sabah kahvaltısı yaptı. Daha sonra Tarihi Kervansaray ve Güvercinada Kalesi’ni dolaştı. Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı’nda bulunan Ada Camping’de öğle yemeği yiyen şehit aileleri ve gazilerin Kuşadası gezisi, Dilek Yarımadası Milli Parkı ve Zeus Mağarası’nı ziyaret etmeleriyle sona erdi.

Kuşadası Belediyesi’nin her zaman kendileriyle çok yakından ilgilendiğini belirten Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yiğit, “Öncelikle Kuşadası gezisi bizlere moral oldu. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel, şehit aileleri ve gazilerimizin sorunları ve taleplerine karşı hep çok hassas davranıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin ise, “Bizim içim manevi değeri ve anlamı çok yüksek olan Gazi Beğendi tepesinde bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Kuşadası Belediyesi’nin misafiri olmak gurur verici” diye konuştu.