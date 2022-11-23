Aydın’ın Kuşadası Belediyesi kent genelinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtınada teyakkuza geçerek yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yağıştan etkilenen cadde ve sokaklar temizlendi. Yağmur suyu mazgallarında biriken yabancı maddeler alındı.

Aydın’ın Kuşadası Belediyesi kent genelinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtınada teyakkuza geçerek yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yağıştan etkilenen cadde ve sokaklar temizlendi. Yağmur suyu mazgallarında biriken yabancı maddeler alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Kuşadası’nda akşam saatlerine kadar sürdü. Aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanakta, Kuşadası Belediyesi tüm birimleriyle seferber olarak sahaya indi. Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları sayesinde sağanak yağış ve fırtına kent merkezinde ve ana arterlerde büyük bir olumsuzluğa yol açmadı.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Acil Müdahale ekipleri sahil bandı, turistik çarşılar ile mahallelerdeki yağmur suyu hattı mazgallarında, yollarda ve yol kenarlarında biriken molozları temizledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yağıştan dolayı hasar gören yol ve kaldırımları onararak tıkanan yağmur suyu hatlarını açtı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yağmur ve fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar ile kopan dalları kaldırdı. Kuşadası Belediyesi ekipleri yağış sırasında ve sonrasında yaklaşık 200 noktaya müdahale ederek fırtına ve sağanağın oluşturduğu küçük çaplı hasarları anında giderdi.