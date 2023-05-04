Kente geçtiğimiz yıl 18 milyon 415 bin TL’lik yatırımla 85 bin 475 metrekare yeşil alan kazandıran Kuşadası Belediyesi, yaptığı yeni parkların yanı sıra mevcut parkları da günün ihtiyaçlarına göre yeni baştan tasarlayarak kente kazandırıyor.

Kuşadası Belediyesi, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirmelerine imkan veren yeşil alan ve parklara ebeveyn ve çocuk salıncağı yerleştirmeye başladı. İlk etapta Altın Güvercin Müzik Parkı’na monte edilen salıncak sayesinde artık anneler ve babalar çocuklarının oyun keyfine ortak olabiliyor. Çocukların güvenliğinin de ön planda tutulduğu salıncakta, korumalı bebek koltuğu sayesinde minikler, ebeveynleriyle gönül rahatlığıyla sallanıyor. Ebeveyn ve çocuk salıncağı kısa bir süre sonra Kuşadası’ndaki tüm parklarda yerini alacak.