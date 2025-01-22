Kuşadası Belediyesi, eğitim bursu verilen öğrencileri karne hediyesi olarak can dostlarla buluşturup, kentteki kültür rotalarını gezdirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari’nin de katıldığı etkinlikte öğrenciler, gün boyunca keyifli vakit geçirdi.

Türkiye’de 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi, geçen Cuma günü sona erdi. Kuşadası’nda karnelerini alan binlerce öğrenci, 31 Ocak’a kadar sürecek olan yarıyıl tatilinin heyecanını yaşamaya başladı. Kuşadası Belediyesi de eğitim bursu alan 7-14 yaş arasındaki 22 öğrenci için kentin farklı noktalarına gezi düzenledi. Bu kapsamda çocukların ilk durağı Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Merkezde görevli veterinerlerden sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, sağlık durumları ve bakımlarıyla ilgili bilgi alan çocuklar, yavru kedi ve köpekler başta olmak tüm hayvanlarla yakından ilgilendi. Öğrenciler daha sonra tarımsal üretimin yapıldığı Adabahçe, Mineral ve Fosil Müzesi, Deniz Ticaret Tarihi Müzesi ile Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı’nı dolaştı. Gezinin sonunda öğrenciler, Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.