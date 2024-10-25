Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, 2021 yılından bu yana Tarihi Kervansaray’ın üst katında eğitime devam eden ADÜ Devlet Konservatuvarı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kuşadası Belediyesi’nin ADÜ Devlet Konservatuvarı’nın yaşadığı bina sorununun çözümü için bugüne kadar elinden geleni yaptığı ve yapmaya da devam edeceği belirtildi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak tarafından yapılan açıklamada, "Kuşadası Belediyesi olarak, 2015 yılında kentimizde eğitim-öğretim hayatına başladığı halde bina sorunu bir türlü çözülemeyen Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı ile ilgili olarak bugüne kadar yetki ve imkanlarımız dâhilinde her türlü desteği verdik ve bundan sonraki süreçte de vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda bina ve sınıf sıkıntısı çeken ADÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerimizin mağdur olmaması için Rektörlük’ten gelen talep üzerine 2021 yılının Ekim ayında Belediye Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda, Tarihi Kervansaray’ın üst katını 2021-2022 akademik yılının Şubat ayına kadar bedelsiz olarak ADÜ Devlet Konservatuarı’na tahsis ettik. Söz konusu sürenin sonunda ADÜ Devlet Konservatuvarı’nın bina sorununun halen çözülememiş olması nedeniyle öğrencilerimizin mağdur olmaması için aldığımız ikinci bir Meclis kararı ile Kervansaray’ın tahsis süresini 2021-2022 akademik yılı sonuna kadar bir kez daha uzattık. 2022-2023 akademik yılı başlarken ADÜ Devlet Konservatuvarı’nın bina sorunu sürmekte olduğundan öğrencilerimizin geçtiğimiz iki yıl boyunca da eğitim faaliyetine Kervansaray’da devam etmesini sağladık. O süreçte Kuşadası Belediyesi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden aylık 417 bin lira kira bedeli ödediğimiz Kervansaray ile ilgili geliştirdiğimiz otel ve müze projelerimizi askıya aldığımızı konunun muhatapları olan Konservatuvar yetkilileri, öğrencileri ve kamuoyu ile paylaştık" denildi.

Gelinen noktada Kervansaray’da tadilat yapılmasının zorunlu hale geldiğini belirten Atak, açıklamasına şöyle devam etti: "Elektrik altyapısı bakıma ihtiyaç duyan Kervansaray’da AYDEM ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış izin ile yenileme çalışmaları başlatılması kararı alınmıştır. Tadilat çalışması sebebiyle kendilerinden tahliye talep etmemize ve farklı bir binaya çıkmaları durumunda Kuşadası Belediyesi tarafından kira desteği de verileceğini beyan etmemize rağmen bina boşaltılmamıştır. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde bulunan eğitim kurumlarına verdiğimiz destek herkesin malumudur. 2 buçuk yıldır ADÜ Devlet Konservatuvarı’na Kervansaray’da yaşama geçirecek olduğumuz otel ve müze projelerimizi erteleyerek sunduğumuz destek de ortadadır. Bu sorunun karşılıklı iletişim ve diyalog içerisinde; ne öğrencilerimizi, ne belediyemizi, ne de halkımızı mağdur etmeden; ortak akıl çerçevesinde nihayete erebilmesi için çözüm arayışlarımızı sürdürmekteyiz."