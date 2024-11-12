Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kentin farklı bölgelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında, Davutlar Mahallesi’nde bulunan Evsen Sokağın kilit parke taşıyla kaplanmasına başlandı

Başkan Ömer Günel’in ikinci hizmet döneminde de Kuşadası Belediyesi tarafından kentin alt ve üstyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen yenileme çalışmaları farklı mahallelerde eş zamanlı olarak sürüyor. Bu kapsamda Değirmendere Mahallesi’nde bulunan 3534’üncü Sokak’taki çalışmalarını tamamlayan ekipler, şimdi de Davutlar Mahallesi Evsen Sokak’taki 1500 metrekarelik alanda kilit parke taşı döşeme çalışmasına başladı. Bordür ve yağmur suyu oluğu imalatının da yapılacağı çalışma kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.