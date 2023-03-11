Kuşadası Belediyesi, Kent Meydanı Projesi ile ilgili olarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “Bazı kesimlerce periyodik olarak Belediyemiz hizmetlerini ve sürdürülen çalışmalarını karalamak ve kamuoyunda itibarsızlaştırmak amacıyla kasıtlı olarak yalan haberler yapılmaktadır. Son olarak Kent Meydanı Projesi’nde yapılan düzenlemeler çerçevesinde Dutlu Park olarak da bilinen alanda 4 adet dut ağacının yeri değiştirilmiştir. Enerji trafosunun yer değişikliği gerekmiştir. Bu nedenle de 4 adet ağaç sökülerek aynı alanda uygun yerlere tekrar dikilmiştir. Mecburi olarak yapılan bu yer değişikliğinin ağaç katliamı olarak kamuoyuna lanse edilmesinin gerçeklerle bir ilgisi yoktur. Kamuoyunu bu tarz yalan haberler ile yanıltmaya çalışan kişiler hakkında da Basın Kanunu’nda yer alan “halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu için gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Değerli Kuşadası kamuoyunun bu ve benzer yalan içerikli haber sitelerine itibar etmemeleri önemle duyurulur”