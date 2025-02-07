Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği iş birliğiyle açılan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, Kuşadalı kadınlara yönelik düzenlenen teknolojik okuryazarlık eğitimine ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 3 saat süren eğitimde katılımcılara, temel internet kullanımı, dijital güvenlik ve yapay zeka gibi konular hakkında bilgi verildi.

Türkiye’de bir belediye ile iş birliği içerisinde açılan ilk Topluluk Merkezi olan İstasyon Kuşadası, kapılarını kadınlar için farklı alanlarda ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere aralamaya devam ediyor. Bu kapsamda merkezde son olarak kadınlara, dijitalleşen dünyada interneti etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmeleri için teknoloji okuryazarlığı eğitimi düzenlendi. Kuşadalı kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda Teknoloji Eğitmeni Abide Tuncer tarafından kadınlara, temel internet bilgisi, dijital güvenlik, temel tasarım araçları, devletin sunduğu e-hizmetler ve yapay zeka gibi konularda detaylı bilgi aktarıldı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı’nın da katıldığı eğitim sonunda kadınlara sertifika verildi.

Teknoloji okuryazarlığı eğitiminin kendisi için çok faydalı geçtiğini belirten emekli öğretmen Şerife Karagöz, "Bu programa katılmadan önce internet kullanımı konusunda çok az bir bilgiye sahiptim. Şimdi pek çok konuda bilgi sahibi oldum. Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederim" dedi.

Aktivist Hülya Çelebi ise, "Böyle bir eğitim programına ilk defa katıldım. Benim açımdan çok faydalı geçti. Kuşadası’nda yaşayan tüm kadınları bu tür etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Belediye Başkanımız Ömer Günel’e de bize bu imkânı sunduğu için teşekkür ederim" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı da, "Günümüz teknoloji ve internet çağı. Kuşadalı kadınlarımıza yönelik bu tür eğitimler devam edecek. Burada amacımız kadınlarımızın kendilerini sosyo-ekonomik açıdan geliştirmeleri. Eğitim programına katılanlar haftaya düzenlenecek atölye çalışmasında da pratik yapma imkânı bulacak" dedi