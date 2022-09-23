Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Devlet Hastanesi’nden gelen talep üzerine Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin bahçesine spor aletleri yerleştirdi.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Devlet Hastanesi’nden gelen talep üzerine Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin bahçesine spor aletleri yerleştirdi.

Kuşadası Devlet Hastanesi yönetimi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi görmekte olan hastaların kullandığı ilaçlardan kaynaklı kilo problemi yaşamasının önüne geçebilmek amacıyla Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden spor aletleri talep etti. Talebin ardından Başhekimlikle iletişime geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri spor aletlerini vakit kaybetmeksizin Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin bahçesine yerleştirdi. Açık havada spor yapma olanağına kavuşan hastalar, danışanlar ve hastane personeli bahçelerinde spor aleti bulunmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.

Hastanede spor aletlerini kullanan ve çok memnun kaldığını belirten Turgut Barış, “Hastane bahçesinde spor aletlerinin konulması hem hastane personeli için hem de hastalar ve danışanlar için çok yerinde bir karar olmuş. İnsanların sağlıkları için geldikleri bir alanda aynı zamanda spor aletlerinin olması ve hastaların spor yapması çok güzel bir şey. Ben de spor aletlerini kullandım ve buraya bir hasta olarak gelmesem bile iş yerime giderken yol üzerinde uğrayarak sabahları sporumu yapıyorum. Kuşadası Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Ömer Günel’e çok teşekkür ederiz” dedi.