Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ramazan ayının taşıdığı dostluk ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek, "Kuşadası Belediyesi olarak yılın 12 ayında olduğu gibi Ramazan ayında da hemşehrilerimiz ile sofralarımızı paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Meclisi toplantısında konuşan Başkan Ömer Günel, Ramazan’ın getirdiği manevi iklimin hayırlara vesile olmasını diledi. Meclis toplantısında kapalı pazaryeri esnafına da bir müjde geldi. Esnaf dostu Kuşadası Belediyesi, ekonomik kriz nedeniyle tezgah kiralarını ödemekte güçlük çeken pazar yeri esnafına bir destek daha sunarak taksit sayısında artışa gitti.

Kuşadası Belediye Meclisinin Mart ayı olağan toplantısı Pera Kültür, Düğün ve Organizasyon Salonu’nda Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde yapıldı. Ramazan ayının ilk gününe denk gelen toplantıda sosyal yardım çalışmaları gündemi öne çıktı. Toplantıda, sosyal yardım işlerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Ramazan ayında yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Suvari, Kuşadası Belediyesi tarafından yıl boyunca sürdürülen gıda kolisi yardımının Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceğini belirtti.

Ramazan ayı boyunca 3 bin aileye gıda kolisi yardımı yapacaklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari "Rakam talep ve başvuruların değerlendirilmesi ile artış gösterebilir. Gıda kolilerimiz, temel ihtiyaçların ikişer kilo olduğu, 18 kalemlik zengin bir içeriğe sahiptir. 4 kişilik bir ailenin bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır" diye konuştu.

Ramazan ayı boyunca kentte Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 iftar sofrası kurulacağını söyleyen Seyfi Seyhan Suvari, iftar yemeği vermek isteyen hayırsever hemşehrilerine gerekli desteğin sunulacağını ifade etti.

Toplantıda ele alınan bir diğer konu ise, Kuşadası’nda ikamet edenlere çeşitli indirim ve avantajlar sunan Adalı Kart’ın geri dönüşüm alanında kullanılması oldu. Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından meclise sunulan evsel atık yağların geri dönüşümünün sağlanması ile ilgili madde hakkında konuşan Başkan Ömer Günel, "Bir yıl gibi kısa bir sürede Arya Tesisleri dışında 56 üye iş yerine ve 36 bin kullanıcıya ulaşan Adalı Kart’ın geri dönüşümün teşvikini sağlama noktasında da işlev kazanabilmesini istiyoruz. Bu amaçla evsel atık yağlarını lisanslı firmaya teslim eden hemşehrilerimizin Adalı Kartlarına diğer üye iş yerlerinde kullanabilecekleri bir puan yüklenecek" dedi.