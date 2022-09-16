Kuşadası Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi desteğinde bulunmaya başladı. Öğrencilere özel olarak hazırlanan paketlerin dağıtımı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Eylül ayı sonuna kadar yapılacak.

Kuşadası Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi desteğinde bulunmaya başladı. Öğrencilere özel olarak hazırlanan paketlerin dağıtımı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Eylül ayı sonuna kadar yapılacak.

Türkiye genelinde okullar 12 Eylül’de açıldı. Öğrencilerin sıralarına kavuşmasının ardından Kuşadası Belediyesi de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımında bulunmak amacıyla harekete geçti. Bu çerçevede okul yöneticileriyle iletişime geçen ve Güvercin Masaya yapılan başvuruları inceleyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırtasiye malzemesi ulaştıracağı 240 öğrencinin ismini belirledi. Okullardan alınan listeler ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan paketlerin velilere teslimine başlandı. Kırtasiye malzemelerini alan veliler Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti. Paketler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Eylül ayı sonuna kadar dağıtılacak.