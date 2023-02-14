Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Türkiye’nin 10 ilinde yıkıma neden olan iki ayrı depremin ardından depremzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyesi ekipleri, afet bölgesinden Kuşadası’na gelen depremzedelere ihtiyaç malzemesi desteğinin yanı sıra psikolog desteği de vermeye başladı.

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Türkiye’nin 10 ilinde yıkıma neden olan iki ayrı depremin ardından depremzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyesi ekipleri, afet bölgesinden Kuşadası’na gelen depremzedelere ihtiyaç malzemesi desteğinin yanı sıra psikolog desteği de vermeye başladı.

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından afet bölgesinden uzaklaşarak Kuşadası’na sığınan vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Ekipler tarafından tespit edilen depremzedelere, ihtiyaç malzemesi desteğinin yanı sıra yaşadıkları travmayı atlatabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Kuşadası Belediyesi’ne bağlı uzman psikologlar tarafından psikolojik destek sağlanmaya başlandı. Deprem bölgesinden gelerek desteğe ihtiyacı olan vatandaşları misafir eden Kuşadalılar, 444 71 14 numaralı Güvercin Masa Çözüm Merkezi’ni arayarak ihtiyaç duyduğunu düşündükleri tanıdıkları için psikolojik destek talebinde bulunabiliyor.

“Her yer toz duman içerisindeydi”

Depremde evi hasar gördüğü için 25 yaşındaki engelli çocuğu ve eşiyle birlikte Adana’dan Kuşadası’na gelerek kız kardeşinin yanına yerleşen Ayşe Alp, deprem anını anlatarak duygulu anlar yaşadı. Alp, “İlk depremden sonra her yer toz duman içerisindeydi, insanlar birbirine sarılıyordu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hava şartları da çok kötüydü. Aracı olanlar aracına bindi, dışarıda olanlar ise zorlandılar. Sonra engelli oğlum olduğu için eve girmek zorunda kaldık. Tekrar her yer sallanınca zar zor kendimizi dışarı attık. Artık çaresiz kalınca herkes Adana’yı terk etti. Engelli çocuğum olduğu için biz de kalamadık ve buraya kız kardeşimin yanına geldik. Sağ olsun Kuşadası Belediyesi de ilk günden beri elinden gelen yardımı yaptı ve çok ilgili davrandılar. Şu anlık buradayız ama ileride ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımızın bu süreçte yanında olacağız”

Uzman Psikolog Candan Atak ise depremzedelerin yaşadıklarını atlatmalarının uzun bir süreç olacağını belirterek “Öncelikle ülkemize baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımız tabi ki çok büyük bir travma yaşıyorlar. Depremzedeler ilk zamanlarda akut süreç dediğimiz, travma sonrasında yaşanılan bedensel ve duygusal belirtilerle oluşan süreçte oluyorlar. Bu süreçte uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, sürekli yemek isteği, uykusuzluk, sürekli deprem olacak kaygısı yaşamaları gibi belirtiler anormal bir duruma verilen normal tepkilerdir. Bu süreçte belirtileri yaşayan vatandaşlarımız öncelikle verdikleri tepkilerin normal olduğunu bilmeliler. Eğer bunlar travma bittikten 1-2 ay sonra devam ediyorsa bir uzmandan destek almalılar” dedi.