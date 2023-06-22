Kuşadası Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin etkilediği afet bölgelerinden kente gelen depremzede aileleri yalnız bırakmıyor. Depremin ilk gününden itibaren kente gelen depremzedelerin her ihtiyaçlarında yanlarında olmayı sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, son olarak depremzedelere kurban bayramı öncesi gıda kolisi desteğinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından afet bölgesinden uzaklaşarak Kuşadası’na sığınan vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kente yerleşen yaklaşık 100 depremzede aileyi evlerinde ziyaret ederek kurban bayramı öncesi hijyen ve gıda kolisi desteğinde bulundu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, 6 Şubat depremlerinin yaralarının hala çok taze olduğunu ve Kuşadası Belediyesi olarak depremden etkilenen vatandaşlara desteklerini sürdüreceklerini belirterek “Depremin ilk gününden bu yana hem deprem bölgesindeki hem de kentimizdeki depremzede ailelerin ihtiyaçları istikâmetinde yardımlarına koştuk. Depremlerden etkilenerek kentimize gelen vatandaşlarımızın kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesine izin vermeyeceğiz. Bu çercevede paylaşmanın ve beraberliğin değerinin en çok arttığı Kurban Bayramı dolayısıyla hazırladığımız gıda ve hijyen kolilerini depremzede ailelere ulaştırdık” dedi.