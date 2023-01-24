Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, yeni bir projeyi daha yaşama geçirmeye hazırlanıyor. İlkokul, ortaokul ve üniversite öğrencileri için beslenme desteği sunan Kuşadası Belediyesi bu kez de 2-5 yaş arası çocukları olan ihtiyaç sahibi ailelere çocuk başına haftalık 2 litre süt desteğinde bulunacak.

Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, yeni bir projeyi daha yaşama geçirmeye hazırlanıyor. İlkokul, ortaokul ve üniversite öğrencileri için beslenme desteği sunan Kuşadası Belediyesi bu kez de 2-5 yaş arası çocukları olan ihtiyaç sahibi ailelere çocuk başına haftalık 2 litre süt desteğinde bulunacak.

Kentte yaşayan tüm kesimleri kapsayacak sosyal projeler üreten Kuşadası Belediyesi, artan enflasyon rakamları ve art arda gelen zamlar nedeniyle alım gücü giderek düşen hemşehrilerini yalnız bırakmıyor. 2022 yılında sosyal yardımlarını bir önceki yıla göre 4 kat artırarak 4 milyon 601 bin TL’ye yükselten Kuşadası Belediyesi, 2023 yılına yeni sosyal projelerle başladı. Yılın ilk Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda geçtiğimiz hafta ilk ve ortaokul öğrencileri için beslenme çantası desteği projesini başlatan Kuşadası Belediyesi şimdi de büyüme çağındaki 2-5 yaş arası çocuklar için süt desteği projesine başlıyor.

Her çocuk için ayda 8 litre süt

“Kuşadalı Çocuklar Lıkır Lıkır Süt İçiyor” sloganıyla yaşama geçirilen projede ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arası her bir çocuğu için haftalık 2 litre süt desteğinde bulunacak. Kuşadalı çocukların, süt ve süt ürünlerine gelen zamlar nedeniyle kemik gelişimleri ile ilgili sorun yaşamadan sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla uygulanacak proje için başvurular başladı. Projeden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, projenin resmi internet sitesi olan ‘sutdestegi.kusadasi.bel.tr’ adresinden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabilecek.