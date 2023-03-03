Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki parkları 24 saat boyunca kayıt yapabilen yüksek çözünürlüklü kameralarla donatmak için harekete geçti. İlk etapta sıklıkla kullanılan 15 parka kurulacak olan özel sistem, ailelerin çocuklarıyla birlikte daha güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlayacak.

Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki parkları 24 saat boyunca kayıt yapabilen yüksek çözünürlüklü kameralarla donatmak için harekete geçti. İlk etapta sıklıkla kullanılan 15 parka kurulacak olan özel sistem, ailelerin çocuklarıyla birlikte daha güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlayacak.

Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından büyük bir değişim sürecine giren Kuşadası’nda yeşil alan miktarı ve park sayısı her geçen yıl artıyor. Özgün peyzaj tasarımları, oturma ve oyun grupları, yürüyüş yolları ve spor aletleriyle modern ve estetik bir görünüme sahip olan parklar, Kuşadalıların günlük hayatın stresinden uzaklaşıp, rahat bir nefes almasını sağlıyor. Kuşadası Belediyesi, ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirmelerine imkan veren yeşil alan ve parkların daha güvenli bir hale gelmesi için de tedbirler alıyor. Özellikle çocuk oyun gruplarının bulunduğu parklar, başlatılan bir çalışmayla 24 saat boyunca kayıt yapabilen yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılacak. İlk etapta sıklıkla ziyaret edilen 15 parka kurulacak olan özel sistemle parklara zarar veren kişiler de kolayca tespit edilebilecek.

Başkan Günel: ‘Giderek yaygınlaşacak’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geleceğin teminatı olan çocukların kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, “Sürekli kayıt halinde olan kameralar ile parklarımız artık daha güvenli bir kimlik kazanacak. Çocuklarımızın rahatça oyun oynaması ve Kuşadalıların huzurla vakit geçirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Olumsuz olayların önüne geçmek amacıyla bu sistemi kentimizin diğer tüm parklarında yaygınlaştıracağız” diye konuştu.