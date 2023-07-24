Kuşadası Belediyesi, kentte bulunan iki plaja yumurtalarını bırakan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını çitle çevirdikten sonra şimdi de yanlarına üzerinde ‘Deniz kaplumbağalarını koruyalım’ yazan tabelalar yerleştirdi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Yavruların yumurtadan çıkması bazen 60 günü buluyor. Tabelalar sayesinde artık daha güvendeler” dedi.

Kuşadası’nda, geçen Haziran ayında Güzelçamlı Şahika Plajı ile Davutlar Sevgi Plajı’na çıkan 2 caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, yuva yapıp yumurtalarını bıraktı. Yuvalar, Kuşadası Belediyesi ekipleri ve EKODOSD tarafından etrafı çitle çevrilerek korumaya alındı. Kuşadası Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların yuvalama alanlarının yanına ayrıca üzerinde ‘Deniz kaplumbağalarını koruyalım’ yazan uyarıcı tabelalar yerleştirdi. Tabelalarda, yeşil deniz kaplumbağası ile iribaş deniz kaplumbağası hakkında çeşitli bilgiler de bulunuyor.

‘Heyacanla Bekliyoruz’

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası kıyılarının temizlik açısından caretta caretta ve chelonia mydas gibi deniz kaplumbağaları ile Akdeniz fokları ve yunus gibi memelilerin yaşaması için çok uygun olduğunu belirterek, “Dikilen tabelalar, kumsala yuva yapmak için çıkan caretta yuvalarının zarar görmemesine önemli bir katkı sunacak. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e bu konuda hassas davrandığı için çok teşekkür ediyorum. Artık heyecanla yavruların yumurtadan çıkıp, denize kavuşmalarını bekliyoruz” diye konuştu.