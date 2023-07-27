Kuşadası Belediyesi tarafından köpeklerin sahipleriyle birlikte kent ortamında daha keyifli ve özgür zaman geçirebilmeleri için açılan ‘Pako Köpek Eğitim Parkı’nda’ bakım çalışması başlatıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parktaki eskiyen eğitim ünitelerini yenileriyle değiştiriyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde yıl boyunca eş zamanlı olarak park yapım ve yenileme çalışmaları yürütüyor. Çocuk parklarındaki kent mobilyaları, oyun grupları ve yeşil alanların belirlenen program dâhilinde düzenli olarak bakımını yapan ekipler bir yandan da evcil hayvanlar için daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla kente kazandırılan köpek eğitim parklarını da unutmuyor. Ekipler, Türkmen Mahallesi’nde 650 metrekare alan üzerine kurulu olan Pako Köpek Eğitim Parkı’nda bakım çalışması başlattı.

Zemini doğal çim kaplı olan ve içerisinde 12 adet köpek oyun ünitesi, banklar ve hayvanların su içmesi için de 2 tane suluk bulunan parkta, ilk etapta eskiyen ünitelerin yerine yenileri monte edilmeye başlandı. Sahip olduğu özellikleriyle Türkiye’deki ender örneklerden bir tanesi olan Pako Köpek Eğitim Parkı’nda başlatılan çalışma, hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılandı. Parkta, ilerleyen günlerde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmasının da yapılacağı belirtildi.

Başkan Ömer Günel, göreve geldikleri günden bu yana can dostların daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları için büyük bir çaba gösterdiklerini belirterek, “Kuşadası’ndaki her canlıdan sorumluyuz. Kuşadası’nda Kadıkalesi ve Türkmen mahallelerinde olmak üzere 2 köpek eğitim parkımız bulunuyor. İnsanların sadık dostları olan köpekler için açtığımız parkları da sağlıklı, hijyenik ve bakımlı tutmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.