Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Burç Sokak’ta detaylı hijyen ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent sakinlerine daha sağlıklı ve hijyenik bir yaşam alanı sunma amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, belirlenen program dahilinde cadde ve sokaklar ile parklar, yeşil alanlar ve meydanlarda düzenli olarak detaylı temizlik çalışması yürütüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak her hafta Perşembe günü ‘Yerel Üretici Pazarı’na’ da ev sahipliği yapan Burç Sokak’ta yolları köpüklü suyla yıkayıp, özel tasarımlı araçlarla süpürdü. Mıntıka temizliğinin de yapıldığı çalışmada, yeraltı ve yer üstü çöp konteynerleri de dezenfekte edilerek hijyenik bir hale getirildi. Bölge sakinleri detaylı temizlik çalışması dolayısıyla Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.