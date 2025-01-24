Kuşadası Belediyesi, balıkçı esnafının ardından Güzelçamlı’da faaliyet gösteren bal üreticilerine de malzeme desteğinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi, ilçedeki yerel üreticilere verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Güzelçamlı Mahallesi’ndeki arıcılara 5 kovan, 1 çift eldiven, 1 duman körüğü ve 1 maskeden oluşan malzeme desteğinde bulunuldu. Malzeme dağıtımına Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyeleri Birtan Tütüncü ve Gülden Akbulut da katıldı. Malzemelerini alan arıcılar, Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

’Yerel üreticinin her zaman yanındayız’

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası’nın turizmin yanı sıra aynı zamanda tarım ve hayvancılık kenti de olduğunu belirtip, "Güzelçamlı Mahallemiz arıcılık faaliyetinin çok yoğun olarak yapıldığı bir bölge. Güzelçamlı’nın balı da çok değerli ve birçok hastalığa iyi geliyor. Daha önce balıkçı esnafına malzeme yardımında bulunmuştuk. Başkanımız Ömer Günel, yerel üreticilere destek vermeyi çok önemsiyor. Yeni yılın sizler için bereketli geçmesini diliyorum" dedi.