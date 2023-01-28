Şehrin sahip olduğu termal kaynakları sağlık turizmi alanında en etkin ve verimli biçimde kullanmak amacıyla yatırımlarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi’ni ziyaret ederek Afyon Jeotermal A.Ş’nin (AFJET) tesislerinde teknik incelemede bulundu.

Şehrin sahip olduğu termal kaynakları sağlık turizmi alanında en etkin ve verimli biçimde kullanmak amacıyla yatırımlarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi’ni ziyaret ederek Afyon Jeotermal A.Ş’nin (AFJET) tesislerinde teknik incelemede bulundu.

Davutlar’da bulunan jeotermal kaynakları sağlık turizmi alanında en doğru biçimde kullanmak amacıyla çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi yetkilileri, Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi’nin ardından jeotermal alanında önemli bir şehir olan Afyonkarahisar’ı ziyaret etti. Ziyarete Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ile jeotermal alanda kaynak oluşturmak ve yatırım yapmak amacıyla Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Ada Davutlar Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Umut Şenol katıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve AFJET Genel Müdürü İsmail Kara ile bir araya gelen Kuşadası Belediyesi yetkilileri, daha sonra Türkiye’nin en büyük Jeotermal Turizm Termal Hattına sahip AFJET’i ziyaret etti. AFJET’in otellerle yapmış olduğu çalışmalar, konutların ısıtılması, jeotermal elektrik üretimi ile ilgili yürüttüğü çalışmalar hakkında AFJET Genel Müdürü İsmail Kara’dan bilgi alan Kuşadası Belediyesi yetkilileri tesiste incelemelerde bulundu.