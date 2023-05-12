Kuşadası Belediyesi, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kentin farklı noktalarında 7/24 mesai yapmaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Türkmen Mahallesi’nde bulunan cadde, sokak ve yeşil alanlarda detaylı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında gerçekleştirilen bakım, onarım ve temizlik çalışmaları turizm sezonunun başlamasıyla birlikte hız kazandı. Çalışmalar ekipler tarafından, Kuşadası’nın vitrini konumunda olan turistik çarşılardan sonra Türkmen Mahallesi’nde de detaylı bir çevre düzenleme ve temizlik çalışması yapıldı. Bölgede Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yabani otlar kesilerek ağaçlar budandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı. Ayrıca parklardaki çocuk oyun grupları, kent mobilyalarını ve çöp sepetleri de özel solüsyonlarla dezenfekte edildi.