Kuşadası Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 6 bin kişilik aşure ikramı büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 6 bin kişilik aşure ikramı büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi tarafından Muharrem ayında geleneksel hale getirilen aşure ikramı bu yıl 5 farklı noktada gerçekleşti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler İkiçeşmelik, Güzelçamlı ve Davutlar mahalleleri ile İkioluklu mevkii ve Kuşadası Belediye Ana Hizmet Binası önünde 6 bin kişiye aşure ikram etti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın ve Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver’in de katıldığı ikrama dua okunarak başladı. Ardından Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak ve belediye görevlileri tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.