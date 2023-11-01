Kuşadası Belediyesi tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı kapsamında kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-14 yaş arasındaki çocuklarına sunulan beslenme desteği hizmeti devam ediyor. İki haftayı geride bırakan projede, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 100 öğrenciye beslenme paketi ulaştırdı.

Başkan Ömer Günel öncülüğünde sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Kuşadası Belediyesi, dar gelirli kesimlerin çocuklarına yönelik başlattığı beslenme desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz Mart ayında başlatılan “Beslenme Saati” projesi, yeni eğitim öğretim döneminde 2 haftayı geride bıraktı. Bu sürede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Güvercin Masaya yapılan başvurular sonrası belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 3 bin 100 çocuğuna beslenme paketi ulaştırıldı. Eğitim-öğretim yılının sonuna kadar sürecek olan beslenme desteği hizmetinden yararlanmak isteyen veliler, 444 71 14 numaralı telefondan Güvercin Masa ile iletişime geçebilecek.