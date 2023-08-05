Kuşadası Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla kentin 5 farklı noktasında vatandaşlara 10 bin kişilik aşure ikramında bulunuldu. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Paylaşmanın, birlikteliğin ve kardeşliğin simgesi olan aşuremizi hemşehrilerimizle paylaştığımız için çok mutluyuz” dedi.

Kuşadası Belediyesi bu yıl Muharrem ayında aşurenin bereketini 10 bin kişiyle paylaştı. Bu çerevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari’nin de katılımıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, İkioluklu mevki ile İkiçeşmelik, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde kurulan çadırlarda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Vatandaşlar, aşure dağıtımına büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Birliğin, beraberliğin, dayanışma ve bereketin simgesi aşuremizi hemşehrilerimizle paylaştığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.