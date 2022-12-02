Kuşadası’nda, dört gün boyunca şiddetli sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti. Belediye Başkanı Ömer Günel, sahaya inerek Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Kuşadası’nda, dört gün boyunca şiddetli sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti. Belediye Başkanı Ömer Günel, sahaya inerek Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçen hafta yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından Kuşadası’nda dört gün boyunca şiddetli sağanak yağmur etkili oldu. Kuşadası Belediyesi ekipleri, sağanak yağış sırasında ve sonrasında olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde teyakkuza geçti. Aksaklılara anında müdahale eden ekipler, sorunların büyümesini engelledi. Ekipler yağmurun ardından yağış nedeniyle sorun yaşanan alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bozulan yol ve kaldırımları onararak, yağmur suyu kanalları ile mazgallarını temizledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park ve yeşil alanların bakımını yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde detaylı bir temizlik çalışması yürüttü.

Başkan Ömer Günel sahaya indi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaşanan yoğun yağışların ardından sahaya inerek incelemelerde bulundu. Ekiplere baskınların önlenmesine yönelik çalışma yürütülmesi için talimat veren Başkan Ömer Günel, Grand ve Orient Bazaar ile Kıbrıs Caddesi’ni gezdi. Birim müdürlerinin de eşlik ettiği alan gezisinde esnafla da sohbet ederek talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Ömer Günel, olumsuzlukların en kısa sürede giderileceğini ifade etti.

Kuşadası Belediyesi olarak göreve geldikleri günden itibaren kentte altyapıyı yenileme seferberliği başlattıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Şu an Eski Kuşadası olarak adlandırdığımız ve 50 yıldır tek bir çivinin dahi çakılmadığı Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinde yenileme çalışması yürütüyoruz. Turizm sezonunda çalışma gerçekleştiremediğimiz için dar biz zaman dilimine sıkışıyoruz. Bu da kış mevsimindeki yağışlarda bizi zor durumda bırakıyor. Şiddetli yağışla beraber mıcır malzemesi akarak Grand ve Orient Bazaar’ın bulunduğu bölgede yaptığımız imalatlarda çok büyük olmasa da hasara yol açmış. Bunlar esnafımızın da uğradığı zararla birlikte giderilecek. Bu yılsonunda Eski Kuşadası’ndaki çalışmalarımız sona erecek ve bir daha bu tür sorunlar yaşanmayacak” dedi.

Sosyal medyada bazı muhaliflerin Grand ve Orient Bazaar ile Kıbrıs Caddesi’nde yaşanan olumsuzluklar üzerinden yaptıkları eleştirilere de cevap veren Başkan Ömer Günel, “Burada yaşanan olayı mal bulmuş mağribi gibi alıp paylaşan muhalif arkadaşlara bir iki sözüm var. Israrla burayı Kuşadası Ticaret Odası önündeki alanla kıyaslamışlar. O sorun en az 10 yıldır devam ediyor. Kuşadası Belediyesi burada 50 yıllık sorunu yerinde çözüyor. Bir yeri eleştiriyorsan ve bir yeri savunuyorsan sorumluluğunu da alıyor olman lazım. Ben o muhalefetteki arkadaşlardan aynen benim gibi çizmelerini giyerek ekip arkadaşlarını toplayıp, 10 yıldır çözülmeyen o sorunu yerinde incelemelerini ve çözmelerini bekliyorum. Bakın biz buradayız, onlar nerede? Yetkisini aldığımız kurumun sorumluluğunu da alıyoruz. Doğal olaylar her zaman olacak, her zaman hasarlar gerçekleşecek. Ama Kuşadası Belediyesi ve ekipleri anında müdahale ile sorunları yerinde çözecek. Eski Kuşadası’nın yenilenme çalışmaları bittiğinde hemşerlerimiz pırıl pırıl mahallelere kavuşacak” diye konuştu.