Kuşadası Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı’nı birlikte kutlamanın heyecanını yaşayan çocuklara sürpriz yaparak en sevdikleri yiyeceklerden olan hamburger ve patates kızartması ikramında bulundu.

Kuşadası’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında ’Mutlu Çocuklar Karnavalı’ düzenlendi. Birbirinden renkli etkinliklerin olduğu karnavalda minikler, çifte bayram sevincini doyasıya yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan karnavalda, İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Cafer Kotan Yaşam Parkı’nda çocuklara Kuşadası Belediyesi İkram Aracı’ndan hamburger, patates kızartması ve içecek ikramı da yapıldı. Çocuklar daha sonra animatörler ve maskotlar eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak eğlencenin tadını çıkardı.