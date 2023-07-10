Kentin dört bir yanında çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz hafta 96 farklı noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürüttü. Güzelçamlı, Davutlar ve Kadınlar Denizi mahallelerinde üstyapıyı yenileme çalışmalarına ağırlık veren ekipler, farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ardından yol ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmalara da anında müdahale etti.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, modern ve estetik bir turizm kenti oluşturma hedefi ile gece gündüz çalışmaya başladı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde gerçekleştirdiği üst yapı yenileme çalışmalarının yanı sıra Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde başlattığı alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kent genelinde meydana gelen sorunları en kısa süre içerisinde gidermek için de yoğun mesai yapıyor. Çalışmalar kapsamında farklı mahallelerde kaldırım, asfalt, bordür ve yol çalışmaları yapan ekipler, belirlenen programın yanı sıra Güvercin Masa’ya yapılan başvurular doğrultusunda acil müdahale gerektiren bakım ve onarım işlerini de vakit kaybetmeksizin çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Ekiplerin, geçtiğimiz hafta Acil Müdahale ekipleri ile birlikte 96 noktada çalışma yürüttüğü belirtildi.