Kuşadası Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesinde kentteki gıda ürünleri satışı yapan işletmeler ile otel ve restoranlara yönelik düzenlediği denetimlerini sıklaştırdı. Kuşadası Belediyesi’nde görevli gıda mühendisleri ve Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen, paketleme ve çalışma kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı.

Kuşadası Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesinde kentteki gıda ürünleri satışı yapan işletmeler ile otel ve restoranlara yönelik düzenlediği denetimlerini sıklaştırdı. Kuşadası Belediyesi’nde görevli gıda mühendisleri ve Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen, paketleme ve çalışma kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası Belediyesi’nde görevli gıda mühendisleriyle birlikte yılbaşına sayılı günler kala vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelerle otel ve restoranlara yönelik geniş çaplı denetimler düzenledi. Gıda güvenliği ve kalitesinin kontrolüne dair yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin imalathane bölümlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığına bakıldı. Otel ve restoranlarda ise müşterilere sunulan ürünlerin hijyen koşulları, dolaplarda bulunan hazır gıdaların son tüketim tarihleri ile şarküteri ürünlerinin paketlenme şekilleri kontrol edildi. İşletmelerin ruhsatları, yangın tüpleri ve çalışanların hijyen kurallarına uygunluğuna da bakılan denetimde ekipler, mekan sahiplerine hijyen kurallarına dikkat ettikleri için teşekkür etti.