Kuşadası Belediyesi, eski Tariş arazisi üzerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve her iki belediyenin ortak kullanımına sunulan yeni hizmet binasına taşındı. Son teknolojiyle donatılan bina sayesinde Kuşadalılar kaliteli hizmete kolay ve hızlı bir şekilde erişmeye devam edecek.

Kuşadası Belediyesi, eski Tariş arazisi üzerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve her iki belediyenin ortak kullanımına sunulan yeni hizmet binasına taşındı. Son teknolojiyle donatılan bina sayesinde Kuşadalılar kaliteli hizmete kolay ve hızlı bir şekilde erişmeye devam edecek.

Açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı hizmet binasında Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nin hizmet birimleri yer alıyor. İnşaatı geçtiğimiz aylarda tamamlanan yeni hizmet kompleksinde bulunan tescilli binalar korunarak aslına uygun bir şekilde restore edildi. Tarihi binalar da vatandaşlar için sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek.

Kuşadası’nın kentin merkezinde vatandaşların rahatça ulaşabilecekleri son teknolojiyle donatılmış modern ve estetik bir hizmet binasına kavuştuğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Öncelikle yeni hizmet kompleksimizi kentimize kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim. Yeni hizmet binamız sayesinde hem Kuşadası Belediyesi’nin hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin birimleri aynı yerde toplandı. Böylece hemşerilerimiz tek bir hizmet binasına gelerek her iki belediyede yapmaları gereken resmi işlemleri kolaylıkla halledebilecek. Yeni hizmet kompleksinin altına yer alan otoparkımız ile kentin oto park sorununa çözüm bulmak için de önemli bir adım tamamlanmış oldu. 500 araçlık bir otopark ile şehir içindeki araç trafiğini de rahatlatmış olacağız. Göreve geldiğimiz günden bugüne vatandaş odaklı yürüttüğümüz hizmet ve yatırımlarımıza devam edeceğiz“ dedi.

Kuşadası Belediyesi’nin 7 birimi ve başkanlık makamının taşındığı yeni hizmet binası yeşile ayrılan alanların büyüklüğüyle dikkat çekiyor. En üst katında başkanlık makamının yer aldığı binanın zemin katında Güvercin Masa’nın başvuru, çağrı ve koordinasyon merkezleri, tahakkuk, tahsilat ve muhasebe servisleri, 2’nci katında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü, 3’üncü katında belediye başkan yardımcılarının odaları, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü İdari İşler Birimi ve Encümen Toplantı Salonu, 4’üncü katında ise Özel Kalem Müdürlüğü bulunuyor.