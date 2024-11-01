Kuşadası Belediyesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, son günlerde kamuoyunu meşgul eden ADÜ Devlet Konservatuvarı ile ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunu bir süredir meşgul eden ADÜ Devlet Konservatuar öğrencileri tarafından Kuşadası’nda Tarihi Kervansaray’ın sınıf olarak kullanımı konusunda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel bir araya gelerek konunun çözümü noktasında istişarelerde bulunmuştur. Kuşadası Belediyesi’nde 1 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen toplantıda olumlu görüşmeler gerçekleştirilmiş ve her iki kurum da iş birliği noktasında birlikte hareket etme kararı almıştır. Kervansaray’da, mevcut elektrik tesisatı ve altyapıda gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları dolayısıyla ADÜ Devlet Konservatuvarının Kuşadası Davutlar Meslek Yüksekokulu kampüsüne taşınması ve binada yapılacak düzenleme çalışmalarında ise Kuşadası Belediyesi’nin destek vermesi noktasında mutabakata varılmıştır. Her iki kurumun da çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediği toplantıda, iş birliklerinin bundan sonra da artarak devam edeceği belirtilmiştir"