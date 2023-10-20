Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in başlattığı ve büyük takdir toplayan üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz akşam yemeği servisini bu eğitim-öğretim döneminde de sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada, bu özel hizmetin hafta içi her gün devam edeceği duyuruldu.

Üniversite öğrencilerini desteklemek ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan bu proje, Kuşadası Belediyesi’nin genç nesilleri önemsemesinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Üniversiteli gençler, ARYA Gazibeğendi Tesisi’nde hafta içi her gün saat 18.00 ile 21.00 arasında ücretsiz akşam yemeği yiyebilecek.