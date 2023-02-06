Kuşadası Belediyesi, 5 yıl önce hayatını kaybeden “Başkan” lakaplı Sıtkı Kundak için lokma hayrında bulundu. Hanım Camii önünde gerçekleşen etkinlikte Kundak için okunan duaların ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Kuşadası Belediyesi, 5 yıl önce hayatını kaybeden “Başkan” lakaplı Sıtkı Kundak için lokma hayrında bulundu. Hanım Camii önünde gerçekleşen etkinlikte Kundak için okunan duaların ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2018 yılında çoklu organ yetmezliğinden dolayı yaşamını yitiren zihinsel engelli Sıtkı Kundak için lokma hayrı yaparak Mevlid-i Şerif okuttu. Sempatik tavırlarıyla başta kent esnafı olmak üzere pek çok kişinin gönlünde taht kuran Sıtkı Kundak’ın anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Sıtkı Kundak Kuşadası’na mal olmuş, sembol isimlerden birisiydi. Anısını hep canlı tutacağız. Allah mekanını cennet eylesin” diye konuştu.