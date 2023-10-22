Kuşadası Belediyesi çevre koruma çabaları çerçevesinde, nadir bulunan ve Göç Göç Çiçeği olarak da bilinen Sarı Çiğdem Çiçeği’ni (Sternbergia Lutea) koruma altına aldı.

Kuşadası Belediyesi nadir ve değerli çiçekleri korumak için özel önlemler alıyor. Bu çerçevede, koruma altına alınan Sarı Çiğdem Çiçeklerinin bulunduğu alan çitlerle çevrilirken, bölgeye girişler kontrol altına alındı. Ayrıca, çiçeklerin zarar görmesini önlemek için ziyaretçilere uyarı levhaları asıldı. Kuşadası Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdür Vekili Cem Özgür Demirci tarafından yapılan açıklamada, "Sarı Çiğdem Çiçeği, Kuşadası’nın doğal güzelliklerinden biridir ve nadir bir çiçek türüdür. Bu özel çiçeği korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldık. Aynı duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Bu kıymetli bitkiyi zarar görmeden koruyarak gelecek nesillere aktarabiliriz" ifadelerine yer verildi.

Sarı Çiğdem Çiçeği’nin doğal yaşam alanı olan Güvercinada’yı koruma altına alarak, çevre bilincinin artırılmasını hedefleyen Kuşadası Belediyesi, bu tür çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Sarı Çiğdem Çiçeiği

Sarı Çiğdem Çiçeiği, kış aylarında çiçek açan bir bitkidir. Sarı renkli çiçekleri, Mart ayından Nisan ayına kadar görülebilir. Bu çiçek türü, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişir. Kuşadası’nın sembol mekanlarından biri olan Güvercinada da yetişen bu özel çiçek türü, deniz fenerinin sol tarafında görülebilir.