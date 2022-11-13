Kuşadası Belediyesi, kente yeni yeşil alan ve parklar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Davutlar Mahallesi’nde yapılan iki parkın çalışmalarında sona doğru gelinirken, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde ise Altın Güvercin Müzik parkı için çalışmalara başlandı.

Kuşadası Belediyesi, kente yeni yeşil alan ve parklar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Davutlar Mahallesi’nde yapılan iki parkın çalışmalarında sona doğru gelinirken, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde ise Altın Güvercin Müzik parkı için çalışmalara başlandı.

Kuşadası Belediyesi’nin "Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Davutlar Mahallesi Aral Sokak’ta bulunan 2 bin 806 metrekarelik alanda çimlendirme, çiçek ekimi ve ağaç dikimi yaptı. Park alanı içindeki 669 metrekarelik yürüyüş yolunu ise kilit parke taşı ile döşedi. Çalışmaların devamında ise ekipler tarafından park alanına oyun grubu yerleştirilerek 300 metrekarelik Mini Futbol Sahası kullanıma hazır hale getirilecek.

Ekipler eş zamanlı yürüttüğü çalışmalar dâhilinde Davutlar Mahallesi Fatih Caddesi’nde bulunan 1025 metrekarelik alana yapılan Mustafa Altun Parkı’nın çalışmalarında ise sona geldi. Alanın 750 metrekaresinde çimlendirme çalışması gerçekleştiren ekipler, 140 metrekaresinde bulunan oyun gruplarının altına kauçuk zemin yerleştirdiler. Alanın çevresine kilit parke döşemesi gerçekleştiren ekipler tarafından yeşil alana otomatik sulama sistemi konuldu. Aydınlatma ve spor aletlerini de yerleştirdikten sonra ekipler kente yeni bir yeşil alan daha kazandırmış olacak.

Öte yandan 6 ülkeden 11 Heykeltıraşın katılımıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu’nun ardından ortaya çıkan müzik temalı heykellerin sergileneceği Altın Güvercin Müzik Parkı için Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Teras Evler Sitesi’nin önündeki eski ve kullanılamayacak durumda olan parkı yeniden düzenlemeye başlayan ekipler, parkın bitişiğinde bulunan kullanıma kapalı otoparkı da alana dâhil ederek Altın Güvercin Müzik Parkı’nın temellerini atmaya başladı.