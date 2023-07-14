Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz can dostlara kucak açmaya devam ediyor. Bu çerçevede 2023 yılının ilk 6 ayında 157 sokak hayvanını sahiplendirerek sıcak yuvasına kavuşturan merkez, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasını engellemek için sunduğu ücretsiz kısırlaştırma işlemiyle de takdir topluyor.

Sokak hayvanlarıyla ilgili yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi yolunda bulunan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yıl boyunca binlerce sahipsiz kedi ve köpeğin bakım ve sorumluluğunu üstleniyor. Can dostları kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimleriyle fiziki şartları her geçen gün iyileştirilen merkez aracılığıyla sokak hayvanlarının geçici barınma, beslenme, tedavi ve kısırlaştırma ihtiyaçları da karşılanıyor. Kuşadası Belediyesi tarafından merkez bünyesinde kurulan Kedi Tedavi Ünitesinde ise kedilere özel tedavi uygulanıyor. Hayvan ambulansı olan 2 Haybulans aracıyla da hasta ve yaralı sokak hayvanlarının yardımına koşuluyor. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, hasta ya da yaralı sokak hayvanlarına acil müdahalede bulunuyor.

3 veteriner ile 6 veteriner teknikerinin görev yaptığı Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yılın ilk 6 ayında bin 828’i kedi, 636’sı köpek olmak üzere toplam 2 bin 464 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sokak hayvanlarının sağlık ve yaşam şartları açısından büyük önem taşıyan kısırlaştırma hizmeti çerçevesinde merkezde görevli veterinerler tarafından, tam donanımlı 2 ameliyathanede günde ortalama 10 kedi ile 5 köpek kısırlaştırılıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra küpe takılan sokak hayvanları, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğal ortamlarına bırakılıyor.

“Başkan Ömer Günel’e teşekkür ederiz”

Kısırlaştırma işlemi için sokakta bakımını üstlendiği kedileri Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getiren Tanya Ağaoğlu, kent sakinlerini sokakta gördükleri hayvanların kısırlaştırılması için merkeze davet ederek, "Kuşadası Belediyesi’nin Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ücretsiz bir şekilde kısırlaştırma işlemi gerçekleştiriliyor. Hafta sonları bile ekipler size yardımcı oluyor. Çalışanlar çok ilgili davranıyor ve hayvanları çok seviyorlar. Başkan Ömer Günel’e ve ekiplere hayvanlara gereken değeri ve önemi gösterdikleri için çok teşekkür ederiz” dedi.

Ücretsiz kısırlaştırma işleminin sokak hayvanlarına yönelik olduğunu belirten Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fulya Akıllı, “Haftanın 7 günü sokak hayvanları için kısırlaştırma hizmetimizi sürdürüyoruz. Kent sakinlerinden sokakta bakımına destek olduğu ya da dikkatini çeken kısırlaştırılmamış bir kedi ya da köpek görenler Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa hattı üzerinden kısırlaştırma işlemi için bizlerle iletişime geçebilirler” diye konuştu.