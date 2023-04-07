Kuşadası Belediyesi, sosyal yardımlarına Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor. Kentin farklı noktalarında kurduğu iftar sofraları ile Kuşadalıları bir araya getiren Kuşadası Belediyesi, hazırladığı Ramazan paketlerini de ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmayı sürdürüyor.

Sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, kent sakinlerinin dayanışma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan’ı ruhuna uygun biçimde geçirebilmesi için çalışıyor. Ramazan ayının başlaması ile birlikte kentte bulunan cami ve mescitlerde düzenli olarak temizlik ve hijyen çalışmaları yürüten, bir yandan da düzenlediği iftar yemekleri ile hemşehrilerini buluşturan Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri de yalnız bırakmıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırmaya devam ediyor. Ekipler, Ramazan ayına özel olarak hazırlanan ve içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda paketlerini belirlenen adreslere ulaştırıyor.

Bu çerçevede son olarak Hacıfeyzullah ve İkiçeşmelik mahallelerini ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, gıda kolilerini imza karşılığında vatandaşlara teslim etti. Paketlerini teslim alan Kuşadalılar, Ramazan ayında yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.