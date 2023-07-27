Kuşadası Belediyesi, Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’nin yaz okullarında eğitim gören 50 çocuğu ağırladı. Hayatları boyunca ilk defa denize girme fırsatı yakalayan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’nin yaz okullarında eğitim gören öğrencileri bu yıl 6’ncı kez misafir etti. Kenti ziyarete gelen 7-14 yaş arası çocukları Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ömer Cevat Göğez karşıladı. Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Proje Koordinatörü Şehmus Ak’ın eşlik ettiği çocuklara Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Başkan Ömer Günel adına çeşitli hediyeler verdi. Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’nin çeşitli branşlarda açtığı kurslarda eğitim gören öğrenciler daha sonra Kuşadası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde görevli Sanat Tarihi Uzmanı Ersin Serçek eşliğinde Kuşadası’nın simgesi Güvercinada Kalesi’ni gezerek geçmişi 13’üncü yüzyıla kadar uzanan kalenin tarihi hakkında bilgi edindiler. Ardından Kuşadası manzarası eşliğinde öğle yemeği yiyen öğrenciler son olarak deniz, kum ve güneşin tadını çıkartmaları için Davutlar Mahallesi’ndeki Ada Camping’de ağırlandı. Hayatlarında ilk kez denize giren Nusaybinli çocuklar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e kendilerine böyle bir imkan sunduğu için teşekkür etti.

“Denize girebilmek çok güzel bir duygu"

Proje çerçevesinde Kuşadası’na gelen 12 yaşındaki Ekrem Ergin, Kuşadası’nı çok beğendiğini belirterek, "Kuşadası’nı çok sevdim. Denizi çok güzel. Nusaybin’e dönünce bütün arkadaşlarıma denize girdiğimi anlatacağım hepsi bizim adımıza çok mutlu olacaklardır. Oradaki arkadaşlarım da denize girmeyi çok isterlerdi. Nusaybin’den buraya gelip denize girebilmek çok güzel bir şey. Böyle büyük yerler gördük, tarihi yerler gezdik. Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

“Denizin tuzlu olduğunu yaşayarak öğrendim”

Kuşadası’nda çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen 13 yaşındaki Mirza Acar, “Kuşadası çok güzeldi. İlk kez denize girdim. Denizin tuzlu olduğunu ilk kez burada öğrendim. Nusaybin’den buraya gelmek bizim için çok zordu. Hem Şehmus öğretmenimize hem de bizi burada ağırladıkları için Kuşadası Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İlk kez denize girdiler”

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Genel Koordinatörü Şehmus Ak ise, “Çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimleri için hayata geçirdiğimiz bu proje çerçevesinde Mardin’in Nusaybin ilçesinden 6’ncı defa Kuşadası’na geldik. Bizi burada tekrar ağırlayan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e ve Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, bölgedeki çocuklarımız ilk kez denize giriyor ve deniz keyfi yaşıyor. Onların mutluluğuna şahit olmak benim için de çok büyük bir mutluluk. Umarım her zaman böyle mutlu olurlar” ifadelerini kullandı.