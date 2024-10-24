Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte saha çalışmalarına hız kazandıran Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yaptığı alt ve üst yapı çalışmalarıyla kenti kışa hazırlıyor.

Kuşadası’nda Başkan Ömer Günel’in ikinci hizmet döneminde de kentin köklü altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için başlatılan hizmet ve yatırım seferberliği hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kenti kış mevsimine hazırlamak amacıyla farklı noktalara yağmur suyu hattı döşeniyor. Kuşadası Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle kentte yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Kuşadası’nın uzun yıllardır kronikleşmiş olan altyapı sorunlarına çözüm üretiliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada Kadınlar Denizi Mahallesi Kayı Sitesi’nin önünde bulunan 580’inci Sokak’taki eğimli alana 300 metre, Değirmendere Mahallesi’nde ise Sinerji Sitesi’nin önünde yer alan bölgeye 250 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeniyor. Çalışma, yağmur suyu ızgaralarının imalatıyla tamamlanacak. Böylece her iki mahallede de aşırı yağmurlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilecek.