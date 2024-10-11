Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve geldiği 2019 yılından bu yana kenti sağlıklı bir alt ve üst yapıya kavuşturmak için kesintisiz mesai yürüten Kuşadası Belediyesi ekipleri, farklı mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalarını Soğucak, Değirmendere, Karaova gibi kentin her geçen gün büyümekte olan yeni yerleşim bölgelerinde yoğunlaştıran ekipler, bir yandan kilit parke ve yağmur suyu hattı döşemeyi sürdürürken bir yandan da asfalt hazırlıklarını yürütüyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Değirmendere Mahallesi Göcek Kavağı 2. Sokak ve 3581. Sokak’ta sıcak asfalt çalışmasını tamamlamasının ardından 3538 Sokak’ta yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı. 3888 Sokak’ta başlatılan kilit parke çalışması da tamamlanma aşamasına geldi. Soğucak Mahallesi Efes 6 Sokak’ta bordür döşeyen Kuşadası Belediyesi ekipleri, Karaova Mahallesi Efes 2-3 Evlerinde ise sıcak asfalt öncesinde zemin düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.