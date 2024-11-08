Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcılarına nezaket ziyaretinde bulunarak kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam İbrahim Keklik, ziyareti kapsamında Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Ayşegül Dağlı, Yusuf Atak ve Özgür Batçıoğlu ile bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcılarından, kent genelinde yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi alan Kaymakam İbrahim Keklik, Kuşadası’nda kadınların sorunlarıyla yakından ilgilenmesi için Başkan Ömer Günel tarafından belediye başkan yardımcılığına atanan Ayşegül Dağlı’ya yeni görevinde başarılar diledi. Belediye Başkan Yardımcıları ise nazik ziyaretinden dolayı Kaymakam İbrahim Keklik’e teşekkür etti.