Kuşadası Belediyesi’ne ait Arya A.Ş’nin işlettiği şık ve estetik tesislerde, misafirlere güler yüzlü uzman personelle verilen kaliteli hizmetin yanı sıra, güvenli ve sağlıklı gıda sunmak için de çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede şirkette görevli gıda mühendisi, belirlenen program dahilinde kentteki tüm işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştiriyor.

Kuşadası Belediyesi iştiraklerinden Arya Turistik Tesisleri A.Ş tarafından işletilen tesisler, sunduğu kaliteli ve güler yüzlü hizmet sayesinde her daim ilgi odağı oluyor. Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından benimsenen profesyonel yaklaşımla yenilenen ARYA A.Ş tesisleri, modern ve estetik görünümleriyle 7’den 70’e kentte yaşayan herkesin uğrak noktası oluyor. ARYA A.Ş tesisleri uygun fiyata sunduğu lezzetleri ile de beğeni topluyor. ARYA A.Ş yönetimi her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlayan tesislerde gıdaların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda üretilmesi için gerekli olan her türlü tedbiri alıyor. Bu çerçevede ARYA A.Ş’de görev yapan gıda mühendisi, düzenli olarak kent genelindeki tüm tesislere giderek imalathane bölümlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığını denetliyor. Kullanılan ürünlerin son tüketim tarihlerine de bakılan denetimde, ayrıca soğuk hava depolarının sıcaklık değerleri kontrol ediliyor. Su ve gıdalardan numuneler alınarak gerekli olan testlerin yapılması için laboratuvara yollanıyor.

ARYA A.Ş’de görevli Gıda Mühendisi Simge Yılmaz, tesislerde gıdaların üretilme sürecinde hijyen kurallarına çok dikkat ettiklerini belirterek, “Amacımız misafirlerimize kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir hizmet sunmak. Bu nedenle düzenli olarak denetim ve kontroller yapıyoruz. Tesislerimizde çalışan personelimize iş sağlığı ve güvenliği hakkında da bilgiler veriyoruz. Tüm Kuşadalılar işletmelerimize gönül rahatlığıyla gelebilirler” diye konuştu.