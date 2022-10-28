Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Mahallesi’nin 8 sokağında yürüttüğü yenileme çalışmaları ile kente 6 bin 500 metrekare daha yeni yol kazandırmış oldu.

Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Mahallesi’nin 8 sokağında yürüttüğü yenileme çalışmaları ile kente 6 bin 500 metrekare daha yeni yol kazandırmış oldu.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında yürütülen ve kısa süre içerisinde tamamlanan yol yapım çalışmaları Kadınlar Denizi Mahallesi ile sürdü. Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Meram Sitesi’nin kamuya ait yolları ile eşzamanlı olarak yürütülen yol yapım çalışması ile Gediz Sitesi çevresindeki 8 sokağın eskiyen parke taşları kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi’nin 10, 11, 13, 20, 22, 25, 26 ve Şehit Başkomiser Yaşar Akkuş sokaklarında sürdürülen çalışmalarda eskiyen parke taşları sökülerek yerlerine yeni kilit parke taşı döşendi. Kuşadalılar tarafından memnuniyetle karşılanan yol yapım çalışmalarının belirlenen program dahilinde hız kesmeden süreceği belirtildi.