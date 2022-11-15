Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Personel A.Ş işçilerinin yemek ücretlerine yüzde 115 oranında zam yapıldı. Personel A.Ş işçileri, Kasım ayından itibaren tıpkı diğer kamu işçileri gibi günlük net 55 TL yemek ücreti almaya başlayacak.

Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Personel A.Ş işçilerinin yemek ücretlerine yüzde 115 oranında zam yapıldı. Personel A.Ş işçileri, Kasım ayından itibaren tıpkı diğer kamu işçileri gibi günlük net 55 TL yemek ücreti almaya başlayacak.

Çalışanlarının daha iyi ekonomik koşullara sahip olabilmesi için gerekli tüm önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, Personel A.Ş işçilerinin günlük yemek ücretini 55 TL’ye yükseltti. Buna göre aylık brüt 650 TL olan yemek ücreti net 1100 TL’ye çıkarıldı. Zam haberi çalışanlar tarafından sevinçle karşılandı.

"Çalışanlarımızın anındayız"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, her zaman çalışanların yanında olduğunu belirterek “Ülkemizde son dönem yaşanan yüksek enflasyon başta ücretli çalışanlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkiledi. Kuşadası Belediyesi yönetimi olarak mesai arkadaşlarımızın bu süreçten mümkün olduğunca az etkilenmesi için imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yaptık. Yemek ücretlerini güncelleyerek yüzde 115 oranında yükselttik. Çalışanlarımızın artan enflasyon rakamları karşısında ezilmemeleri için gerekli çalışmaları yapmayı sürdüreceğiz” dedi.