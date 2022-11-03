Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Yaygın Eğitim Faaliyetlerinde Genel Mesleki ve Teknik Kurslar’ düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle kentte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan kurslara katılımın artırılması hedefleniyor.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Yaygın Eğitim Faaliyetlerinde Genel Mesleki ve Teknik Kurslar’ düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle kentte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan kurslara katılımın artırılması hedefleniyor.

Kuşadası Belediyesi kentte genel, mesleki ve teknik alanlarda açılan kurs programlarının çoğalması ve vatandaşların meslek edindirme kurslarına olan ilgilerinin artması hedefiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzaladı. İbramaki Sanat galerisinde düzenlenen imza törenine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Öztürk ve Kuşadası Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Gözalan katıldı. Protokole göre Camikebir Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Halk Eğitimi Merkezi binasının tadilat işleri kuruldan alınacak izin doğrultusunda Kuşadası Belediyesi tarafından yapılarak eğitime uygun hale getirilecek. Ayrıca Kuşadası Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kentte yaşayan vatandaşlara yönelik ‘Hayat Boyu Öğrenme’ alanlarında meslek edindirme ve hobi kursları açılacak.