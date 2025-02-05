Kuşadası Belediyesi’nin ilçenin 23 mahallesinde başlattığı temizlik ve hizmet seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda farklı bölgelerde yürütülen detaylı temizlik, yol tamiratı, ot biçme ve budama çalışmaları vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından her mahalleye eşit ve kaliteli hizmet götürmek için tüm imkânlarını kullanan Kuşadası Belediyesi’nin saha ekipleri, Soğucak’tan sonra bu kez de çalışmalarını kent merkezine yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Kısmet Otel Kavşağı’ndan Güvercinada Kalesi’ne kadar olan alanda Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gün boyunca detaylı temizlik, ağaç budama, ot biçme ile yol tamiratı çalışması yürütüldü. Ayrıca ilaçlama ekibi de yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerini köpüklü suyla yıkayarak kir ve kokudan arındırdı. Belirlenen program dahilinde devam edecek olan çalışmaları memnuniyetle karşılayan Kuşadalılar, Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

Uzun yıllardır Ege Mahallesi’nde oturan Ener Akyüz, Kuşadası’nın yılın her mevsiminde temiz ve bakımlı bir kent olduğunu söyledi. Başkan Ömer Günel’le birlikte kentin çehresinin tamamen değiştiğini ifade eden Akyüz, "Belediyenin el atmadığı sorun hemen hemen yok. Ben sadece bahar döneminde Kuşadası’na daha fazla çiçek dikilmesini istiyorum" dedi.

Emekli olduktan sonra Kuşadası’na yerleşen İskender Coşkun ise, "Ben park ve sokaklarda gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışmaları ile alt ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra özellikle Adalı Kart hizmetine hayran kaldım. Adalı Kart indirimlerinin ARYA A.Ş dışında diğer işletmelerde de yaygınlaştırılması bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Taksici esnafı Hamdi Polat da, "Biz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını çok takdir ediyoruz. Kuşadası’nı yeşil bir kent haline getirdiler. Yaz döneminde yerli ve yabancı turistler Kuşadası’nı ziyarete geldiklerinde çok beğeniyorlar. Bu da bizim işlerimizin daha da yoğunlaşmasını sağlıyor. Çünkü bir kent ne kadar çok estetik ve modern ise o kadar çok turist çeker" dedi.