Kuşadası Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca kentin farklı noktalarında periyodik olarak ilaçlama çalışması yürütüyor.

Kuşadası Belediyesi, insan ve çevre sağlığına zarar veren vektörlerle mücadelesine yılın 4 mevsiminde de devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, 28 personel ve 4 araçla kent genelindeki durgun sular, rögarlar, foseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklıklar, binaların bodrum katları, çöp konteynerleri ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanların beslendiği ağılları karasinek, bit, kene ve larva oluşumuna karşı düzenli olarak ilaçlıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçların kullanıldığı çalışmaların son durağı İkiçeşmelik, Ege, Cumhuriyet, Türkmen, Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri oldu. Çalışmada, galvanizli çöp konteynerleri ve kutuları ilaçlanarak karasinek oluşumunun önüne geçildi. Bölge sakinleri Kuşadası Belediyesi görevlilerine teşekkür etti.