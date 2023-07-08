Kuşadası’nda kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 3 belediye çalışanı ölümlerinin 10’uncu yılında anıldı.

Kuşadası’nda 2013 yılında kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında yaşamlarını yitiren 3 belediye çalışanı 10’uncu ölüm yıl dönümlerinde anıldı. Kuşadası Belediyesi tarafından hayatını kaybeden belediye çalışanlarından Osman Sarı, Veysel Turgut ve Uğur Apaydın için önce mevlit okutuldu, dualar edildi. Ardından da görev şehitleri için İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda lokma döküldü.

Anma etkinliğine katılan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari "Bundan 10 yıl önce elim bir kaza sonucu yaşamlarını yitiren 3 arkadaşımızın acısını hala yüreklerimizde hissediyoruz. Bugün onlar için dualar okuyup, lokma hayrında bulunduk. Görevleri başındayken şehit olan arkadaşlarımız Osman Sarı, Veysel Turgut ve Uğur Apaydın’ı rahmetle anıyoruz" diye konuştu.