Kuşadası Belediyesi, turizm sezonunun başlaması ile birlikte kentteki gıda ürünleri satışı yapan işletmeler ile otel ve restoranlara yönelik düzenlediği denetimlerini sıklaştırdı. Kuşadası Belediyesi’nde görevli gıda mühendisleri ve Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen, paketleme ve çalışma kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı.

Kuşadası Belediyesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelerle otel ve restoranlara yönelik düzenlediği geniş çaplı denetimlerine hız verdi. Gıda güvenliği ve kalitesinin kontrolüne dair yönetmelik ile gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin imalathane bölümlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi. Kullanılan ürünlerin son tüketim tarihlerine de bakılan denetimde işletmelerin ruhsatları ve çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu da mercek altına alındı. Denetimlerin turizm sezonu boyunca aralıksız devam edeceği, kent sakinlerinin ve ziyaretçilerin sağlığını tehlikeye atabilecek hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceği belirtildi.